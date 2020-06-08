Сопроводить разработку сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок666 просмотров

Есть прототип корпоративного сайта, по нему необходимо разработать сайт в нужном стилевом решении на Вордпрессе.

Сайт должен быть наполнен контентом (будет предоставлен), протестирован на адаптивность, подключен к метрике, вебмастеру, размещён на хостинге, подключить SSL, настроить почтовые шаблоны.

У проекта есть:

- программист Вордпресс, который будет сайт разрабатывать;

- автор контента, который выдаст контент для заполнения;

- тимлид, который курирует проект.

Ищу менеджера проекта, который организует работу и запустит сайт.

WordPress
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mishapaz
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