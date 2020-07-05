Переработка сайта на WordPress

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Завершен3 заявки384 просмотра

Уважаемые Исполнители.

Необходимо переработать проект на WordPress.

Проект работающий, изменения вносим этапами.

Подробное Техническое Задание во вложении. 

Делаем все на действующем шаблоне.

Указывайте срок и стоимость.

Заранее спасибо.

WordPress
5 лет назад
guest_15914273178884
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$100
4 дня
Павел красавчик! Профессионал своего дела! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Михаилу за заказ! Знает как правильно и понятно описать задачу и найти консенсус в сложных вопросах. Рекомендую к сотрудничеству!

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Александр
 
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13 лет в сервисе
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13 часов назад
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Роман
 
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3 года назад
5 лет назад
DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад