Доработка сайта на wordpress

всем привет!

мне нужна доработка небольшого сайта на wordpress (сделан на основе шаблона).

http://timefilming.com

хочется ускорить загрузку сайта, поэтому гифку в 13 мб заменить на видеофайл, ужатый до 3мб (чтобы отображался там же и запускался автоматически с постоянным повтором, загрузить непосредственно на сервер)

добавить фавикон

ссылку Portfolio on Youtube в блоке About me открывать в новом окне

в контакты добавить кнопки соцсетей (см скрин) и флаг

в подвал добавить лого и строку текста

пишите ваши предложения по бюджету и срокам.

потом еще планирую верхнее меню изменить и, возможно, сделать двуязычную версию