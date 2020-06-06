Необходимо по готовому дизайну разработать сайт на Wordpress (верста+движок). Структурно дизайн уже готов, контент параллельно добавляем, поэтому будем работать параллельно. Страницы: 1. Заглавная страница / HOME 2. О нас ...
Доработка сайта на wordpress
Закрыт6 заявок802 просмотра
всем привет!
мне нужна доработка небольшого сайта на wordpress (сделан на основе шаблона).
- хочется ускорить загрузку сайта, поэтому гифку в 13 мб заменить на видеофайл, ужатый до 3мб (чтобы отображался там же и запускался автоматически с постоянным повтором, загрузить непосредственно на сервер)
- добавить фавикон
- ссылку Portfolio on Youtube в блоке About me открывать в новом окне
- в контакты добавить кнопки соцсетей (см скрин) и флаг
- в подвал добавить лого и строку текста
потом еще планирую верхнее меню изменить и, возможно, сделать двуязычную версию
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