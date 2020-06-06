Помощь в настройки сайта

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Завершен1 заявка148 просмотров

Исправить подвал сайта на WORDPRESS

WordPress
5 лет назад
mercenaryyy
Илья 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

farmar
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Выполнил все четко в сроки, обращаюсь уже второй раз. Большое спасибо, всем рекомендую данного исполнителя.
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

farmar
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад