Залить готовый сайт на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок614 просмотров

Есть готовый сайт, нужно его залить на движок вордпресс, с полным подключением базы и дальнейшим разъяснением. 

WordPress
5 лет назад
guest_15913029570311
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
169 отзывов
5 лет назад
Роман
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Павел
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад