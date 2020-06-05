Залить готовый сайт на движок

Мы используем такой сервис https://keitaro.io/ruСлужит он для распределения трафика по различным правилам. У нас на сервере он установлен.Когда пользователя прокидывает через эту систему, все его параметры фиксируются (ip, ос, метки и прочее). Когда пользователь проходит ...