Увеличить скорость загрузки страниц сайта на WordPress

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Закрыт5 заявок715 просмотров

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта на WordPress.

Тема стоит Electro.

На ней поднят магазин. 

Необходимо увеличить скорость загрузки до 1с каждой страницы, без использования плагинов кеширования.

WordPress
5 лет назад
mixfightpride
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