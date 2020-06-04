Здравствуйте! Нужно произвести изменения на сайте магазина игрушек 2080trade.com после анализа SEO специалиста Интересно долгосрочное сотрудничество! Спасибо!
Увеличить скорость загрузки страниц сайта на WordPress
Необходимо увеличить скорость загрузки сайта на WordPress.
Тема стоит Electro.
На ней поднят магазин.
Необходимо увеличить скорость загрузки до 1с каждой страницы, без использования плагинов кеширования.
Заявки фрилансеров
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