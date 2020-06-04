Есть дизайн сайта в Figma, и есть старый сайт по аренде спец техники, сайт A-kran.kyiv.ua который нужно заменить. https://www.figma.com/file/82ZgF8cJHBEbv9QzaMufZW/A-Kran?node-id=0%3A1 Есть первичная верстка главной https://a-kran.kyiv.ua/1/ Все URL - сделать ЧПУ. ...
Разрабочик Wordpress + HTML/CSS
В распределенную команду на постоянную удаленную работу (full-time) требуется Wordpress-разработчик.
Требования
- достаточные знанияHTML5/CSS3 для самостоятельной интеграции дизайна (middle+)
- интеграция и адаптация готовых модулей под задачу (SEO, интегрнет-магазин и пр.)
- разработка своих модулей (PHP/MySQL middle/junior+)
- базовые знания администрирования для самостоятельного размещения проектов
- самоорганизованность
- знание английского или немецкого на разговорном уровне
- уменние самостоятельно подбирать стек
- базовые знания графических программ (Adobe XD/Figma/Sketch)
- умение работать с Zeplin/Avocode
- умение работать с Git
- пару-тройку работ, которыми гордитесь с описанием Вашего участия
- желаемую месячную стоимость
- стек техногологий, с которыми работаете
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