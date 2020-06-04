Разрабочик Wordpress + HTML/CSS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок1088 просмотров

В распределенную команду на постоянную удаленную работу (full-time) требуется Wordpress-разработчик.

Требования

  • достаточные знанияHTML5/CSS3 для самостоятельной интеграции дизайна (middle+)
  • интеграция и адаптация готовых модулей под задачу (SEO, интегрнет-магазин и пр.)
  • разработка своих модулей (PHP/MySQL middle/junior+)
  • базовые знания администрирования для самостоятельного размещения проектов
  • самоорганизованность
Желательно

  • знание английского или немецкого на разговорном уровне
  • уменние самостоятельно подбирать стек
  • базовые знания графических программ (Adobe XD/Figma/Sketch)
  • умение работать с Zeplin/Avocode
  • умение работать с Git
В ответ добавьте

  • пару-тройку работ, которыми гордитесь с описанием Вашего участия
  • желаемую месячную стоимость
  • стек техногологий, с которыми работаете
CSSFigmaGitHTMLMySQLPHPSketchWordPress
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