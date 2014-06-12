proffil

Артем proffil

 
34 годаГермания/Франкфурт
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
andrew05
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
8 баллов
8 лет назад
Перенести Магазин из VM на Simpla
Без нареканий.
Хороший заказчик! Хотя и работает без предоплаты, но после выполнения работ никаких задержек с платежами. Внимательный и идущий навстречу по рабочим моментам.
Ответный отзыв
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Написать две функции для магазина
Это было давно, ничего по этой работе не помню.
В очередной раз заказчик убедил в своей компетентности и заинтересованности в развитии проекта. Рекомендую.
Ответный отзыв
icebreak
Михаил 
38 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Требуется создание интернет-магазина
A+
Приятно было поработать! Хороший заказчик - всегда готов выслушать предложения и внести коррективы при необходимости.
Ответный отзыв
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
8 баллов
9 лет назад
Работа с движком симпла
Всё хорошо
Приятно было поработать!
Ответный отзыв
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработка соцсети
Все получилось
Приятно было поработать вместе.
Ответный отзыв
Веб-программирование
49 отзывов(-7)
от $50
от 1 дня
#166
Системы управления (CMS)
16 отзывов(-1)
от $150
от 3 дней
#125
Интернет-магазины
13 отзывов(-1)
от $350
от 5 дней
#46
HTML-верстка
8 отзывов
от $70
от 1 дня
#500
Сайты «под ключ»
4 отзыва(-1)
от $100
от 2 дней
#185