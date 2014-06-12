Артем proffilproffil
34 годаГермания/Франкфурт
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
8 лет назад
Без нареканий.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Хотя и работает без предоплаты, но после выполнения работ никаких задержек с платежами. Внимательный и идущий навстречу по рабочим моментам.
$100
10 баллов
8 лет назад
Это было давно, ничего по этой работе не помню.
Ответный отзыв
В очередной раз заказчик убедил в своей компетентности и заинтересованности в развитии проекта. Рекомендую.
$1000
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Приятно было поработать! Хороший заказчик - всегда готов выслушать предложения и внести коррективы при необходимости.
$200
8 баллов
9 лет назад
Всё хорошо
Ответный отзыв
Приятно было поработать!
$200
10 баллов
10 лет назад
Все получилось
Ответный отзыв
Приятно было поработать вместе.
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