Написать две функции для магазина

Веб-программированиеЗавершен5 заявок230 просмотров
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Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la

Задание:

1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии".

2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 до 99 товаров. При этом "Склад" должен показывать реальное количество товаров.

Пример: на складе 4 товара, а покупатель (так как мы всегда даем возможность выбрать от 1 до 99 товаров) заказал 10 товаров. Соответственно, на складе должно быть показано "-6 шт".

3. Проверить, некоторые артикулы не читаются поиском с главной страницы, например: BEC/M - 500. Поиск в админке, этот артикул читает.

4. Выровнить текст. На странице: Контакты, Обратный звонок, заголовок текста должен быть на одном уровне с блоком Корзина. Пример, разделы О магазине и др.

5. Добавить возможность напечатать форму заказа, из карточки заказа (одной кнопкой).

Задание. Должна быть создана форма для вывода на принтер, где автоматически будут заполнятся поля: ФИО, Адрес, Телефон, Товар, Количество, Цена. А также указывается номер товарного чека, номер заказа и дата заказа. Образец в картинке*

*Все эти поля зпполняются из данных, которые указывает покупатель.

13 лет назад
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$100
1 день
Это было давно, ничего по этой работе не помню.
В очередной раз заказчик убедил в своей компетентности и заинтересованности в развитии проекта. Рекомендую.
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