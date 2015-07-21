Написать две функции для магазина

Требуется сделать биржу труда на основе готового движка(nevius к примеру) можно доработать Drupal, или предложить свой вариант, рассмотрю все предложения. Основные моменты: 1) Осуществление экспорта вакансий и резюме в CSV файл, сделать импорт вакансий из CSV файла ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la
Задание:
1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии".
2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 до 99 товаров. При этом "Склад" должен показывать реальное количество товаров.
Пример: на складе 4 товара, а покупатель (так как мы всегда даем возможность выбрать от 1 до 99 товаров) заказал 10 товаров. Соответственно, на складе должно быть показано "-6 шт".
3. Проверить, некоторые артикулы не читаются поиском с главной страницы, например: BEC/M - 500. Поиск в админке, этот артикул читает.
4. Выровнить текст. На странице: Контакты, Обратный звонок, заголовок текста должен быть на одном уровне с блоком Корзина. Пример, разделы О магазине и др.
5. Добавить возможность напечатать форму заказа, из карточки заказа (одной кнопкой).
Задание. Должна быть создана форма для вывода на принтер, где автоматически будут заполнятся поля: ФИО, Адрес, Телефон, Товар, Количество, Цена. А также указывается номер товарного чека, номер заказа и дата заказа. Образец в картинке*
*Все эти поля зпполняются из данных, которые указывает покупатель.
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