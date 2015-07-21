Написать две функции для магазина

Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la

Задание:

1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии".

2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 до 99 товаров. При этом "Склад" должен показывать реальное количество товаров.

Пример: на складе 4 товара, а покупатель (так как мы всегда даем возможность выбрать от 1 до 99 товаров) заказал 10 товаров. Соответственно, на складе должно быть показано "-6 шт".

3. Проверить, некоторые артикулы не читаются поиском с главной страницы, например: BEC/M - 500. Поиск в админке, этот артикул читает.

4. Выровнить текст. На странице: Контакты, Обратный звонок, заголовок текста должен быть на одном уровне с блоком Корзина. Пример, разделы О магазине и др.

5. Добавить возможность напечатать форму заказа, из карточки заказа (одной кнопкой).

Задание. Должна быть создана форма для вывода на принтер, где автоматически будут заполнятся поля: ФИО, Адрес, Телефон, Товар, Количество, Цена. А также указывается номер товарного чека, номер заказа и дата заказа. Образец в картинке*

*Все эти поля зпполняются из данных, которые указывает покупатель.