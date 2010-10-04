Написать php скрипт

Требуется сделать магазин с использованием yii. Подробное тз и макеты после обсуждения условий. По фукнционалу аналогично matrasoff.net или kingmart.ru Магазин надо разрабатывать с нуля, т.е. не на базе имеющегося движка. Ждем предложений по цене и срокам. Спасибо.