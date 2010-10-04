Вёрстка шаблона для shopcms 3.1.1

Необходимо сделать форму заказа: Пример: Необходимые изменения: 1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов)) 2 Салаты (ниже одно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать шаблон для магазина ShopCMS
Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1
Вёрстка DIV тегами.
Дизайн уже создан (исходник *.psd)
Необходим адекватный исполнитель.
Тем кто не работал с данной системой просьба не участвовать в тендере.
В своей заявке указывайте ссылки на выполненные шаблоны под ShopCMS.
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1.Связь строго через Skype (greenexinvestment) - никаких асек (экономте своё и моё время.)
2.Важно рамка сроков. (до 1 недели после получения psd макета от меня.)
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