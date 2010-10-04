Вёрстка шаблона для shopcms 3.1.1

Необходимо создать шаблон для магазина ShopCMS

Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1

Вёрстка DIV тегами.

Дизайн уже создан (исходник *.psd)

Необходим адекватный исполнитель.

Тем кто не работал с данной системой просьба не участвовать в тендере.

В своей заявке указывайте ссылки на выполненные шаблоны под ShopCMS.

ПИШИТЕ ЦЕНУ \ СРОК !

1.Связь строго через Skype (greenexinvestment) - никаких асек (экономте своё и моё время.)

2.Важно рамка сроков. (до 1 недели после получения psd макета от меня.)