Написать скрипт шифрования RSA на php

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Задача такая.
Нужен скрипт на php, который бы:
1. Генерировал пару (открытый и закрытый ключ). Важно, что бы закрытый ключ был не менее 100 символов длиной. Оптимально -128 символов.
2. Шифровал какой-то введённый текст.
3. Дешифровал зашифрованный в п.2. текст. И что бы, соответственно, результаты совпадали.
Всё нужно реализовывать в виде отдельных функций, что бы функцию шифрования или генерации ключей можно было легко использовать отдельно.
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