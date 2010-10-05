Написать скрипт шифрования RSA на php

Веб-программированиеЗавершен4 заявки187 просмотров
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Задача такая.

Нужен скрипт на php, который бы:

1. Генерировал пару (открытый и закрытый ключ). Важно, что бы закрытый ключ был не менее 100 символов длиной. Оптимально -128 символов.

2. Шифровал какой-то введённый текст.

3. Дешифровал зашифрованный в п.2. текст. И что бы, соответственно, результаты совпадали.

Всё нужно реализовывать в виде отдельных функций, что бы функцию шифрования или генерации ключей можно было легко использовать отдельно.

PHP
13 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Viper203
37 летЛихтенштейн
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Видно, что человек разбирается в том, чем занимается. Смог проконсультировать и по общим вопросам и по альтернативам реализации задачи.
Грамотный заказчик. Понятно объяснил ТЗ. Хорошая оплата