Написать скрипт шифрования RSA на php

Задача такая.

Нужен скрипт на php, который бы:

1. Генерировал пару (открытый и закрытый ключ). Важно, что бы закрытый ключ был не менее 100 символов длиной. Оптимально -128 символов.

2. Шифровал какой-то введённый текст.

3. Дешифровал зашифрованный в п.2. текст. И что бы, соответственно, результаты совпадали.

Всё нужно реализовывать в виде отдельных функций, что бы функцию шифрования или генерации ключей можно было легко использовать отдельно.