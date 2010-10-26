Модуль расчета стоимости - ПВХ окна

Веб-программированиеЗавершен6 заявок200 просмотров
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Необходимо создать модуль расчета стоимости (калькулятор) ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html

ТЗ и наглядный пример калькулятора - в пристегнутом файле: pvc_calculation.rar

Обязательно укажите стоимость работы и срок реализации проекта!

Портфолио - желательно.

Срок: срочно (по возможности - кто свободен)

Я нахожусь в Киеве - гонорар удобно передать или при личной встрече или через банк.

Контактный тел.: 063 757 00 97 Виктор

13 лет назад
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Виктор 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
sprend
Тарас 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Соотношение цена-качество работы - впечатляет!!! Весьма важный момент в процессе - инициативность! Когда не хватает вдохновения, Тарас предлагает свои идеи, которые, в свою очередь, оказываются крайне полезными! Рекомендую всем как ответственного и идейного исполнителя!
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