Сделать биржу на подобии GoGetLinks

Требуется сделать систему на подобии GoGetLinks

Все примерно также как и там. но с некоторыми отличиями

опишу позже

работа будет разделена на несколько этапов

желательно сделать общую систему к которой можно будет подключать дополнения

желательно чтобы вы проживали в Москве, чтобы можно было встретиться