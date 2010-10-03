Доработка сайта.

Нужен небольшой парсер для этих 2 сайтов: rubilling.com - авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры a1pay.ru авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры То есть, чтоб вывел сугубо инфу: ...