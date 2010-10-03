Оптимизировать БД на движке ДЛЕ

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"Проблема возникает из-за длительных запросов к базе данных - появляется

множество длительных запросов, которые зависают и статус их изменяется на

Locked. Сейчас запросы остановлены. Во вложении прилагаем лог длительных

запросов за сегодня."

Сайтик sasiska.net - постоянно ошибка плана:

MySQL Error!

------------------------

The Error returned was:

User videoxpe_sasiska already has more than 'max_user_connections' active connections

Error Number:

1

Нужно срочненько оптимизировать запросы в БД.

Аська 133два8один4

13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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