Оптимизировать БД на движке ДЛЕ

"Проблема возникает из-за длительных запросов к базе данных - появляется

множество длительных запросов, которые зависают и статус их изменяется на

Locked. Сейчас запросы остановлены. Во вложении прилагаем лог длительных

запросов за сегодня."

Сайтик sasiska.net - постоянно ошибка плана:

MySQL Error!

------------------------

The Error returned was:

User videoxpe_sasiska already has more than 'max_user_connections' active connections

Error Number:

1

Нужно срочненько оптимизировать запросы в БД.

Аська 133два8один4