Flash игра

Нужно сделать меню по образцу, с небольшими изменениями. Смена слоев по mouseOver. Образец: меню "Options" сайта http://www.forrent.com/search.php В приложениях скрин того, что должно получится. Все должно работать как в образце, синее поле не меняется при смене. Нужно сделать ...