Создание сайта «под ключ» на CMS DLE v. 9.0

Необходимо разработать личный кабинет для онлайн игры World of Warcraft для пиратского игрового проекта. Так же необходимо составить модуль интеграции с популярным форумным движком vBulletin 4.0.x В Личном кабинете должны присутствовать опции по управлению следующими вещами: 1. Игровым ...
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Требуется создать сайт на основе готового дизайна главной страницы. Непременное условие – это идеальная интеграция дизайна сайта в CMS DataLife Engine v. 9.0))) Предоставляются эскизы требуемых страниц сайта в PSD. Важно безупречное исполнение всего необходимого цикла работ со сдачей готового – с безукоризненной настройкой внешнего вида и шаблонов – сайта заказчику. Качество исполнения важнее сроков исполнения заказа))) Наполнение блоков сайта контентом осуществляется самим заказчиком. Желательно дальнейшее сотрудничество по эксплуатации и модернизации сайта.
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