Исправление компонента Битрикс

1. После последнего обновления перестал работать должным образом кастомизированный компонент new:user.list нужно исправить и на будущее предотвратить перезапись при обновлениях системы.

2. Рабочую область на главной странице заменить на включаемую область, так как обычные страницы не поддерживают подключение компонентов.

О сроках и цене, а так же подробности и прочие нюансы пишите в ПС или ICQ 280525187 (Только укажите что с фриланса), а то не отвечу.