Исправление компонента Битрикс

Веб-программированиеЗавершен1 заявка114 просмотров
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1. После последнего обновления перестал работать должным образом кастомизированный компонент new:user.list нужно исправить и на будущее предотвратить перезапись при обновлениях системы.

2. Рабочую область на главной странице заменить на включаемую область, так как обычные страницы не поддерживают подключение компонентов.

О сроках и цене, а так же подробности и прочие нюансы пишите в ПС или ICQ 280525187 (Только укажите что с фриланса), а то не отвечу.

13 лет назад
alexwebinfo
Александр 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$17
1 день
Отличный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую всем!
С заказчиком быстро разобрались что к чему ) четко изложил, разжевал, не поняток не было - +1 Рекомендую . Оплату не задерживал..
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