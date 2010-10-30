Плагин для Wordpress

Здравствуйте. Нужен плагин для WP.

Вот что требуется сделать:

модуль будет называться "календарь событий". Собственно, можно доработать либо стандартный календарь, либо сделать новый плагин. Как известно, в wordpress есть возможность публикации записей на разные числа. Вот исходя из этого мы и делаем календарь. Требуется чтобы создавая запись в нужной категории, мы указывали дату публикации. А на странице этой категории отображался календарь, на котором будут отмечены даты, на которые есть запланированная запись и это даты были активными. При нажатии на дату, открывалась страница с этой записью.

Ну вот примерно все. Надеюсь суть плагина понятна. Указывайте пожалуйста ориентировочную стоимость и сроки реализации данного плагина.

Спасибо.