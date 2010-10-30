Плагин для Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки151 просмотр
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Здравствуйте. Нужен плагин для WP.

Вот что требуется сделать:

модуль будет называться "календарь событий". Собственно, можно доработать либо стандартный календарь, либо сделать новый плагин. Как известно, в wordpress есть возможность публикации записей на разные числа. Вот исходя из этого мы и делаем календарь. Требуется чтобы создавая запись в нужной категории, мы указывали дату публикации. А на странице этой категории отображался календарь, на котором будут отмечены даты, на которые есть запланированная запись и это даты были активными. При нажатии на дату, открывалась страница с этой записью.

Ну вот примерно все. Надеюсь суть плагина понятна. Указывайте пожалуйста ориентировочную стоимость и сроки реализации данного плагина.

Спасибо.

WordPress
13 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
westry
Антон 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
2 дня
Антон, отличный специалист. Сделал классный и функциональный плагин для cms Wordpress. Учел все пожелания заказчика, был терпелив и вежлив. Рекомендую Антона, как ответственного программиста и хорошего человека! Успехов в работе! ;)
Работодатель, который знает своё дело. Спасибо за сотрудничество.