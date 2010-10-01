Натянуть дизайн на Джумлу

Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении. ВСЯ графика будет разработана ...
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Есть дизайн сайта в psd. Необходимо его раскроить и натянуть на движок. В итоге должен быть полноценный работающий сайт с админкой. Сайт-визитка, модулей от 1 до 3. Подробнее решим при обсуждении с выбранным исполнителем. От вас цена и сроки ТОЛЬКО В ПРОЕКТ! В личку, скайп, асю и почту - не писать, не отвечу, т.к. завал работы и просто некогда. Будет минутка сама зайду, выберу и свяжусь. Просьба к людям без опыта, отзывов и портфолио не тратить время.
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