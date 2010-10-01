Натянуть дизайн на Джумлу

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн сайта в psd. Необходимо его раскроить и натянуть на движок. В итоге должен быть полноценный работающий сайт с админкой. Сайт-визитка, модулей от 1 до 3. Подробнее решим при обсуждении с выбранным исполнителем. От вас цена и сроки ТОЛЬКО В ПРОЕКТ! В личку, скайп, асю и почту - не писать, не отвечу, т.к. завал работы и просто некогда. Будет минутка сама зайду, выберу и свяжусь. Просьба к людям без опыта, отзывов и портфолио не тратить время.

13 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Flash анимация и flash меню для Joomla 1.5

    $100

    Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении. ВСЯ графика будет разработана ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программирование шаблона

    Кто работает с покупными шаблонами из templatesone? хотим купить понравившийся шаблон сайта-визитки (на популярном движке Джумла, вордпресс.....) сколько будет стоить адаптировать его (убрать лишние функции, разместить, адаптировать систему управления)?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка проги (php, cURL)

    От человека требуется свободное владение php и cURL. Прога не сложная, разрабатывалась для нас другим исполнителем, но некоторые функции не работают - нужно разобраться с кодом, кое что исправить кое что дописать чтобы все ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сервис закладок на ajax

    Требуется на сайт добавить сервис закладок. В закладки будут добавляться только страницы этого же сайта. Вся основная часть управления закладками - клиентская, ява-скрипт и jquery. На серверной стороне - обработка ajax запросов. ТЗ в приложении.

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на joomla

    Постановка и настройка движка Joomla + небольшой редизайн шаблона. Под редизайном имеется в виду, что надо будет максимум поменять логотип на тот который я отдам, а так же заменить некторые картинки из шаблона, на переделаные. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад