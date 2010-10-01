Сервис аналог ICQ

Требуется на сайт добавить сервис закладок. В закладки будут добавляться только страницы этого же сайта. Вся основная часть управления закладками - клиентская, ява-скрипт и jquery. На серверной стороне - обработка ajax запросов. ТЗ в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня интересует приблезительная стоимость разработки программной части сервиса на подоби ICQ с нуля.
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