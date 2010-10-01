Конфигуратор для Joomla

Приветствую!

Мне нужен конфигуратор, аналогичный этому:

http://www.depocomputers.ru/config_depo_c1386_i116954_m2.aspx

Вводная: Joomla 1.5

Задачи:

1. Он будет выводится в материалах.

2. Нужно иметь возможность, из админки Joomla, добавлять, удалять или изменять, позиции вывода (системные платы, процессоры, и т.д.).

3. Цены на единицу товара, не показываются, выводится только общая сумма. Цены проставляются в админке.

4. Артикул формируется из 5 знаков (обсуждается), на основание выбранной конфигурации готового изделия, цифрами, которые привязаны к совокупности позиций (обсуждается отдельно).

5. Нужна блокировка из настроек, не позволяющая, воткнуть чего то не втыкаемое (защита от дурака, не все знают, что некоторые детальки физически не стыкуются).

6. Нужна форма сохранить конфигурацию.

P.S.

Хотелось бы увидеть что то, уже реализованное Вами в аналогичном ключе.

Бюджет обсуждается. Все мои дополнения сверху будут оплачиваться отдельно.