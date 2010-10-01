Нужно создать модуль онлайн заказа

Здравствуйте. Нужно сделать модуль типо такого как на этом сайте.

http://www.ponscig.com/ru/buyorder

Чтоб делалось все без перегрузки страницы и тд. Желательно интегрировать в самописную цмс на текстовых бд.

Если будет интеграция, то надо возможность изменения заказа и информации а так же присвоение статуса заказам (в обработке, отправлен, доставлен)

Интересует цена просто за скрипт и за скрипт с интеграцией.

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