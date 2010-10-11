Внести изменения в скрипт PHP

Для сайта требуется каталог следующего плана. Пользователи вводят свои объявления по продаже, покупке или обмену автомобилей. Объявления появляются на сайте после модерации или одобрения админа. Коротко все. Жду предложений. аська 390831860
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт на PHP, плагин внутренней перелинковки для Wordpress - CrossLinker.
Необходимо сделать так чтобы не учитывался регистр букв при выборе указанного слова.
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