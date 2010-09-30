Срочно! Поправить шаблон для DLE.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Нужно поправить шаблон для DLE. Предыдущий исполнитель исправил ошибку с отображением капчи и после этого у сайта появились косяки.

Прошу обратиться тех, кто действительно сечёт в этом.

13 лет назад
zuzenkov
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов