Блокировка анонимных прокси

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт, который можно вставить в существующую php страницу.

Скрипт должен анализировать IP серфера и редиректить на спец страницу если серфер сидит через анонимный прокси.

PS. Списка "левых" или анонимных прокси нет.

13 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад