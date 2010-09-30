AS3- программист для проекта технологии Adobe AIR

На сайте необходимо сделать опрос. CMS webAsyst! Оплата $10 по факту. Подробное т.з. на почту.
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Описание проекта:
Ведётся разработка приложения на технологии Adobe AIR.
Примерный объём проекта: около 100 классов по 100 — 300 строк в каждом.
ВЁРСТКА: MXML И ПРОСТЫЕ СОБСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, УНАСЛЕДОВАННЫЕ ОТ ДЕФОЛТНЫХ, ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ, БЕЗ ОСОБОГО СКИНОВАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ:
AS3- ПРОГРАММИСТ С МИНИМАЛЬНЫМ ОПЫТОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА AS3 ОДИН ГОД.
Суммарный минимальный опыт программирования на объектных языках — 3 года.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ООП НА УРОВНЕ ВЫШЕ БАЗОВОГО (КЛАССЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ, НАСЛЕДОВАНИЕ, ПЕРЕГРУЗКА ФУНКЦИЙ, ПОЛИМОРФИЗМ).
ЖЕЛАТЕЛЬНО:
НАВЫК РАБОТЫ С ФЛЕКСОМ. ЕСЛИ НЕТ ТАКОГО НАВЫКА — ЭТО МИНУС, НО, В ПРИНЦИПЕ, СОЙДЁТ, ЕСЛИ ПРОГРАММИСТ БЫСТРО ОБУЧАЕТСЯ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ FLEX 4, СРЕДУ РАЗРАБОТКИ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ FLASH DEVELOP.
УМЕНИЕ И ОПЫТ ВЕРСТАТЬ НА MXML. ЭТО КАЧЕСТВО БУДЕТ ДЛЯ НАС ОСОБЕННО ЦЕННЫМ.
Умение делить задачи на классы, знать, что такое MVC (в проекте напрямую не используется, но это будет показателем вашей способности организовывать нормальную «читаемую» связь между классами, а не устраивать свалку). Этот пункт вынесен в «желательно» потому, что код по большей части готов.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ. ДО СИХ ПОР ДЛЯ ПРОЕКТА НЕ СТАВИЛИСЬ СКВ, НО ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО ПРОЕКТУ — ПОСТАВИМ.
ПРЕДСТОИТ:
НУЖНО ПОРАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ДРУГИМ AS3-ПРОГРАММИСТОМ. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ РАССКАЖЕМ, БЕЗ ОТВЕТА НЕ ОСТАВИМ. ПРОЕКТ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГОТОВ, НО ПРЕДСТОИТ ДОРАБОТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, ОТЛОВИТЬ ОШИБКИ, ДОЧИСТИТЬ ДО РЕЛИЗНОГО СОСТОЯНИЯ.
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