Копия сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки259 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется копия сайта. Меняется только дизайн. Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )!

Пишите пожалуйста следующие данные в личку:

1. Цена – задача понятна, так что вроде как сложности в этом нет.

2. Сроки

3. На каком движке будет сайт.

4. Условия работы – без предоплаты. Оплата по результатам сделаной работы. Если необходимо, возможно заключение договора. При необходимости готовы встретится в Москве, если надо

Заранее всем спасибо за отклики!

вот сам сайт transmap . ru

13 лет назад
multur
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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