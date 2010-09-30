WP доработка

$7
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка240 просмотров
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Здравствуйте нужно

-включить все поля в поиск, сделать навигацию страниц на всех страницах

-доделать не большие косяки в области шаблона , подправить вид формы видео плееров

сделать отображение на всех станицах коекаких полей

сайт kinodeutschland.com

13 лет назад
ryschij
34 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад