Парсер CSV

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок275 просмотров
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Есть прайс лист в Excel, нужна возможность загружать его на сайт, на сайте вывод данных из этого файла в html таблицу. В файле один лист, несколько строчек. Могу прислать пример.

Доступ, к загрузке файла по паролю.

13 лет назад
FastRate
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Владимир великолепный исполнитель, разобрался в кривом ТЗ, очень качественно и быстро выполнил работу, оперативно решил задачи возникшие в процессе работы. Приятен в общении. Будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасный заказчик,моментально дает всю нужную инфу,всегда на связи, четко говорит что ему нужно,моментально и щедро оплачивает роботу, + просто приятный в общении человек. Одним словом Вам ОЧЕНЬ повезло если Вы работаете с Максимом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением Владимир !
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