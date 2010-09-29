Дороботка сайта обменника на joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки189 просмотров
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Есть сайт wmu.dp точка ua был создан на быструю руку интересуют все компоненты и модули на тему обмен webmoney. Другими словами, нужна доработка существующего сайта, в плане программном. Рассмотрим все предложения. ICQ 8981323 или [email protected]

Joomla
13 лет назад
ProInt
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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