Изменение шаблона сайта (Битрикс)

$25
Веб-программированиеЗавершен3 заявки141 просмотр
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Требуется изменить размер и расположение превью фотографий на страницах сайта.

Одна из страниц:

http://www.modific.ru/news/detail.php?ID=2189

13 лет назад
modificompany
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Sofia_Holodova
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличная работа. Все было сделано в течение часа. Все просьбы уточнены и выполнены. Спасибо. Очень доволен.
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