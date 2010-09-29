Защита видео ссылки

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Нужно сделать защиту на видео ссылки для сериалов, и чтоб можно было розфасовувать серии по сезонам, пример как тут http://filmix.net/serialy/6076-smotret-onlajn-univer-3-sezon-2009.html

13 лет назад
yooho
Роман 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад