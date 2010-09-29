Защита видео ссылки

Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :) При успешном ...
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Нужно сделать защиту на видео ссылки для сериалов, и чтоб можно было розфасовувать серии по сезонам, пример как тут http://filmix.net/serialy/6076-smotret-onlajn-univer-3-sezon-2009.html
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