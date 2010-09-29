Авторизация для сайта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок182 просмотра
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Требуется разработать авторизацию для сайта, сайт самописный, устаревший, бэкэнда нет.

Детали в личном осбуждении

13 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад