Доработать сайт на Битриксе

Нам требуется грамотный программист, который профессионально работает с Битриксом.

У нас есть готовый сайт, сделана верстка, HTML- страницы все есть. Куплена редакция Битрикс. Нам требуется "посадитть" наш сайт на Битрикс. Работу эту необходимо сделать оперативно и качественно.

Пожалуйста, пишите те, кто действительно располагает временем на ближайшую неделю.