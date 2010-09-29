Всем привет!

Хочу узнать, сколько будет стоить разработать приложение для вконтакте. Это должно быть что то типа тамагочи, такого как на "фото стране". С возможностью ухаживать за питомцем и давать ему некоторые лакомства или игры за реал.деньги или голоса вконтакте.