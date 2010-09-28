Word Press доделки

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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Здравствуйте дорогие коллеги!

Ищу перво классного специалиста с области работы с WP CMS.

Нужно доделать Кинопроект на этой КМС до совершенства.

Нужно сделать:

-Что бы можно было вносить в Тэговую странницу информацию, на пример вот у нас страница с фильмом http://kinodeutschland.com/2010/09/connected/ , и тэговая страница скажем на Режиссёра http://kinodeutschland.com/?regisseur=benny-chan , нужно сделать что бы можно было редактировать эту страницу или какими ли бы другими путями что бы можно было внести в эту страницу другую инфомрацию.

На пример фотографию режиссёра, дата рождения , биография жизни, жанры фильмов.

вот и вся работа тоже самое нужно будет приделать к актёрам ,странам итгд.

13 лет назад
ryschij
34 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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