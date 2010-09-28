Галерея с фотографиями

Есть список строка 1 строка 2 строка 3 Сделайте пожалуйста скрипт php, который переделает список в одну строку через запятую: строка1, строка 2, строка 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать галерею, похожую на http://gazprom.ru/management/board/ , и вверстать её в прикрепленную страницу.
К странице уже подключена библиотека jquery-1.4.2.min.js , поэтому возможно использование для изготовления галереи jqwery- плагина http://finnrudolph.de/ImageFlow (модифицировав его, чтобы дальние фотографии были одного масштаба)
Созданная галерея может не иметь стартового проигрывания, как галерея http://gazprom.ru/management/board/ . В остальном она должна быть подобной.
Кто сможет это сделать, пожалуйста, называйте цену и сроки.
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