Создание маленькой flash-карты как на яндекс-карте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Необходимо сделать flash-карту или ее аналог, как это сделано на яндекс-картах (не знаю технологию). Сами карты (готовые) есть в кривых и, соответственно, в картинках.

При этом, карта должна быть защищена от копирования, редактирования и защищена копирайтами (очень понравилось, как это реализовано на сайте fotolia.com).

Также, на картах должны присутствовать маркеры, при наведении на которые вылезает фотография с уточнением, а при нажатии человек будет переходить по ссылке на страницу с описанием. Карты сделаны по 4 деревням (станицам) Краснодарского края.

13 лет назад
ckayt
Вадим 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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