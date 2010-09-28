Создание маленькой flash-карты как на яндекс-карте

Необходимо сделать flash-карту или ее аналог, как это сделано на яндекс-картах (не знаю технологию). Сами карты (готовые) есть в кривых и, соответственно, в картинках.

При этом, карта должна быть защищена от копирования, редактирования и защищена копирайтами (очень понравилось, как это реализовано на сайте fotolia.com).

Также, на картах должны присутствовать маркеры, при наведении на которые вылезает фотография с уточнением, а при нажатии человек будет переходить по ссылке на страницу с описанием. Карты сделаны по 4 деревням (станицам) Краснодарского края.