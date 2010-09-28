Помощь со Sphinx

Необходима небольшая консультация по настройке sphinx.

Есть таблица с товарами.

Есть таблица с каталогом.

Надо организовать поиск по именам товаров, по описанию товара как по всем категориям, так и по заданным.

Также необходимо учесть тот факт, что сайт в будущем будет много языковый, поэтому это также надо предусмотреть.

Колонки на разных языках лежат в одной таблице. У них просто разные префиксы.

Также необходимо организовать поиск тэгам внутри рекламы.

Структура таблиц есть. Построение запросов поисковых - не проблема.

Я просто не знаю куда их там вписывать и вообще не пойму, как оно работает.

P.S.

1) Наличие возможности пообщаться голосом - это плюс.

2) Коллеги, прошу тех, кто не знает о чем речь, а так же тех, кто считает, что LIKE это лучшее решение - не писать (мне уже один коллега умом блеснул - настроение только мне испортил)