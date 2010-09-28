Обновить джумлу + пару доработок

Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...
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1)Обновить джумлу
2)В коде шаблона поудалять лишние ссылки и лишний код, который взломщики залили
3)Капчу в гостевой получше поставить
4)На главной внизу есть по бокам белая полоса http://easycaptures.com/fs/uploaded/471/2200064781.jpg
ее надо убрать, на внутренних нету
5)В верхнем меню подчеркивание должно быть везде. А сейчас оно только на преподавателях и занятиях
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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