Обновить джумлу + пару доработок

www_babyacademia_kz

1)Обновить джумлу

2)В коде шаблона поудалять лишние ссылки и лишний код, который взломщики залили

3)Капчу в гостевой получше поставить

4)На главной внизу есть по бокам белая полоса http://easycaptures.com/fs/uploaded/471/2200064781.jpg

ее надо убрать, на внутренних нету

5)В верхнем меню подчеркивание должно быть везде. А сейчас оно только на преподавателях и занятиях

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)