Оптимизация движка сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оптимизировать (переписать "на чистовик") существующую CMS и систему баз данных сайта (с учетом поставленных задач по функциональности, взаимодействию «пользователь-ресурс», сохранности данных и т.д)

Наш сайт – это социальная сеть для бизнеса (возможность создания персональных страниц двух типов – Предпринимателя и Инвестора, обмена сообщениями между пользователями и т.д.). Для Предпринимателей на сайте доступно веб-приложение по написанию бизнес-планов с последующей генерацией ПДФ-файла.

13 лет назад
tina_ie
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рейтинг на сайт (ТОП-лист)

    Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой скрипт на пхп или питоне.

    Доброго времени суток ... Нужен простенький скриптик на пхп которы сделает следущие есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис файлы такого вида. 1.php 2.php 3.php 4.php и так далее, всего 3-тис. в файлах я сделал ошибку в строке вот эта строка вот ошибка %5Cindex.php нужно чтобы скрипт ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать модуль Drupal 6

    Необходимо разработать модуль Drupal 6, который в панели платежной информации заказа, добавляет переключатель юр. или физ. лицо, при выборе которого в положении юр. добавляет проверку на заполненность поля billing_company, которое до этого, настроено на необязательность, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla!PHP, Javascript. JQery

    $10

    Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема: Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и ...

    PHPJavascriptJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется скрипт php перенаправления HTTP_REFERER

    Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER. существует сайт с индексной страницей index.php нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт или настройка для блокировки IP

    Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов. Но есть пару ньюансов: 1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад