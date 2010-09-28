Оптимизация движка сайта

Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать (переписать "на чистовик") существующую CMS и систему баз данных сайта (с учетом поставленных задач по функциональности, взаимодействию «пользователь-ресурс», сохранности данных и т.д)
Наш сайт – это социальная сеть для бизнеса (возможность создания персональных страниц двух типов – Предпринимателя и Инвестора, обмена сообщениями между пользователями и т.д.). Для Предпринимателей на сайте доступно веб-приложение по написанию бизнес-планов с последующей генерацией ПДФ-файла.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $85
Требуется написать граббер товаров с сайта http://www.shop.firma-gamma.ruЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо вставить на сайт miphone.ru обычный каталог с подкатегориями. Срок - один день.Завершен13 лет назад
Доброго времени суток ... Нужен простенький скриптик на пхп которы сделает следущие есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис файлы такого вида. 1.php 2.php 3.php 4.php и так далее, всего 3-тис. в файлах я сделал ошибку в строке вот эта строка вот ошибка %5Cindex.php нужно чтобы скрипт ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать модуль Drupal 6, который в панели платежной информации заказа, добавляет переключатель юр. или физ. лицо, при выборе которого в положении юр. добавляет проверку на заполненность поля billing_company, которое до этого, настроено на необязательность, ...Завершен13 лет назад
- $10
Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема: Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и ...Завершен13 лет назад
Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER. существует сайт с индексной страницей index.php нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во ...Завершен13 лет назад
Ищу человека работающего с Zend Framework. Обязательно Киев. Все подробности в личку или по телефону.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт autopublic.ru, его надо доработать и повесить на Joomla/ Подробное тз прикрепил.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов. Но есть пару ньюансов: 1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен ...Завершен13 лет назад