Доработка сайта на Joomla!PHP, Javascript. JQery

Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема:

Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и т.д.). Но у нас нет прямых ссылок на типы оборудования (нет отдельных страниц для каждого типа оборудования), все ссылаются на одну страницу и с помощью css и javascrift там работает фильтр, который скрывает не нужные типы и показывает только необходимые. В связи с этим необходимо сделать для каждого типа оборудования свой уникальный адрес (например, передавать какой-либо параметр в адресе и обрабатывать его на странице) чтобы его можно было передать в Яндекс.Директ.

Необходимо все сделать на программном уровне, а не с помощью категорий и секции Joomla! и прочих расширений.

Сроки исполнения: сегодня.