Доработка сайта на Joomla!PHP, Javascript. JQery

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема:

Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и т.д.). Но у нас нет прямых ссылок на типы оборудования (нет отдельных страниц для каждого типа оборудования), все ссылаются на одну страницу и с помощью css и javascrift там работает фильтр, который скрывает не нужные типы и показывает только необходимые. В связи с этим необходимо сделать для каждого типа оборудования свой уникальный адрес (например, передавать какой-либо параметр в адресе и обрабатывать его на странице) чтобы его можно было передать в Яндекс.Директ.

Необходимо все сделать на программном уровне, а не с помощью категорий и секции Joomla! и прочих расширений.

Сроки исполнения: сегодня.

PHPJavascriptJoomla
13 лет назад
Tonop
Элвис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Well Done! Сделал все максимально быстро и качественно. На связи, Дим!)
Ни малейших проблем ни со сдачей проекта, ни с оплатой! рекомендую!
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