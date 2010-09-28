Статичное облако тегов

Всем доброго времени суток! Задача следующая: НАписать систему, которая позволяет подтвердить на сторонних сайтах их принадлежность к партнерской программе основного сайта. Как я это себе представляю: PHP скрипт, который берет из базы данных адрес партнерского сайта, рисует картинку, куда ...