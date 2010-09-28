Плагин для Wordpess

Веб-программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
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Необходимо написать плагин для Wordpress, позволяющий авторам добавлять записи на отдельной странице, с возможностью прикреплять изображения, и предварительным просмотром.

13 лет назад
merzavchick
37 летКипр
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад