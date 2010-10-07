Приватный проект для Петренко А.

Требуется доработать торрент клиент так, чтобы скачиваемые данные сохранялись в ту папку в которой находится .torrent файл автоматически, без показывания диалогового окна куда сохранить файл. К примеру у меня имеется 50 папок в каждой из которых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить доработки скрипта Webasyst.
Детали в приложении.
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