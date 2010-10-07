Приватный проект для Петренко А.

Андрей отличный программист и специалист по WebAsyst. Задание было не простым, в процессе возникали необходимости в новых доработках, с чем Андрей справлялся, что называется "с закрытыми глазами". Все доработки сделанны качественно и в обговоренные сроки. Непременно буду обращаться еще!