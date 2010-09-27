Генерация кода для вставки в блоги, твитер хештеги

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Есть сайт с голосованием: http://bit.ly/92QGmL

Необходимо при голосовании посетителем за один из вариантов выдавать код для вставки в блог отображающий картинку с результатом голосования и ссылку на сайт.

Также нужно настроить 2 блока отображающие хеш-теги из твиттера.

Срок - неделя

13 лет назад
alexanderb
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад