Хорошую верстку посадить на любую CMS по ТЗ

$250
Веб-программированиеЗавершен13 заявок300 просмотров
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Хорошую верстку посадить на любую CMS по тз

вот дизайн

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хтмл верстка имеется(кросбраузерная, дивная, валидная)

тз в приложении

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$200
4 дня
Как всегда отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Интересный проект. Уровень менеджмента как всегда на высоте. Рекомендую!