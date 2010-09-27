Парсер подсказок ПС

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Исходный файл TXT со словами.

Вставить слова в поле поиска английского гугл, поставить пробел и сохранить 10 подсказок. Без перезагрузки страницы гугл, чтобы не банился IP.

Результат TXT файл.

Стоп слова.

Еще небольшое дополнение в ЛС.

13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад