Парсер подсказок ПС

Требуется создание программы для автоматизации документооборота, учета отношений с клиентами, задач для сотрудников и анализ показателей. Подробного ТЗ нет. Есть раздичная рабочая документация которая сейчас ведется в компании в офисных программах (ворд, XL). Программа должна устанавливаться и ...
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Исходный файл TXT со словами.
Вставить слова в поле поиска английского гугл, поставить пробел и сохранить 10 подсказок. Без перезагрузки страницы гугл, чтобы не банился IP.
Результат TXT файл.
Стоп слова.
Еще небольшое дополнение в ЛС.
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